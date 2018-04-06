Сотрудница краснодарского супермаркета опрокинула перегруженный стеллаж

Перегруженные товарами стеллажи рухнули в одном из краснодарских магазинов сети "Магнит", чудом не придавив никого из покупателей. Камера наблюдения зафиксировала тревожный инцидент, произошедший в торговой точке на Московской улице.

"Может это перегружено, тогда, блин, надо все быстро разгружать вообще везде, потому что это точно не один гипермаркет такой", — произносит мужчина за кадром.

Предположительно, стеллажи завалились в тот момент, когда сотрудница магазина поправляла товар на полках. В результате целый ряд в торговой точке оказался засыпан бутылками с газировкой , банками и многочисленными упаковками. По счастью в этот момент никто из посетителей не выбирал овощи, поскольку в противном случае не обошлось бы без серьезных травм.