Машков напомнил, как Табаков "задал перцу", и попросил его контролировать

Новый худрук "Табакерки" Владимир Машков заявил, что собирается работать максимально открыто, последовательно и "не пропустив ни одного элемента".

"Мой учитель Олег Табаков задал перцу еще в начале нашей жизни. Мы артисты очень динамичные, мне кажется, это невероятно интересный путь. Будем биться, смотреть, как мы развиваемся, это наша жизнь. Мы ничего не будем таить ни от прессы, ни от зрителей", — заверил Машков, попросив зрителей "как-то нас контролировать".

Вдова Олега Табакова Марина Зудина считает, что Машков, согласившись стать художественным руководителем "Табакерки", совершил мужской поступок. "Он человек успешный, у него много своих планов, думаю, что он согласился из любви к учителю, к Олегу Павловичу", — приводит ее слова ТАСС.

По словам Зудиной, у Табакова и Машкова была "очень человеческая, душевная" связь. Вдова Табакова отметила, что гораздо проще реализовывать свои проекты, а не брать на себя ответственность за театр.

"Так что Володя сделал мужской поступок, а мне стало спокойнее", — добавил она, выразив надежду, что "Табакерку" ждет новый виток и новая жизнь.

В свою очередь, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что "Табакерка" с приходом Машкова получит второе дыхание.

Министр рассказал, что предложение возглавить "Табакерку" Машкову сделали еще несколько недель назад. Машков планировал дождаться 40-дневного срока со дня смерти Табакова, но "театр – это живой организм", отметил Мединский, и ему нельзя оставаться долго без определенности "в части руководителя".

В пятницу труппе "Табакерки" представили нового художественного руководителя Владимира Машкова, он приступит к своим обязанностям 23 апреля.