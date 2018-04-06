Президент наградил молодых деятелей культуры

Президентские премии для молодых деятелей культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручил в Кремле Владимир Путин. Канал "Россия 24" организовал прямое включение с церемонии. Каждый лауреат вместе с дипломом получит по 2,5 миллиона рублей.

За просветительскую деятельность получил премию худрук Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, за вклад в развитие отечественного музыкального искусства отмечен народный артист России, композитор Алексей Рыбников. За реализацию программы единого образовательного пространства "Школа — Театр — Дом" и создание театра "Пиано" получил премию главы российского государства директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.

Лауреатом премии российского президента для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская. Так отмечен ее вклад в развитие российского анимационного искусства. Дипломы президентской премии из рук Владимира Путина также получил за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства солист Большого театра Денис Родькин, а начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева была отмечена за создание и реализацию инновационных музейных проектов.