Первые станции глубокого метро: "Арбатской", "Смоленской" и "Киевской" - 65

Важная дата в истории столичного метро: 65 лет назад на синей ветке открылись три новых станции — "Арбатская", "Смоленская" и "Киевская". Интересно, что на соседней Филевской ветке к тому моменту уже существовали одноименные платформы. Почему решили строить параллельный участок?

Музыкальная композиция, исполняемая у входа на "Арбатскую", явно поставила бы в тупик пассажиров 50-х. Да и ажурный павильон тогдашней "Арбатской" скрыл массив Министерства обороны 80-х годов постройки. Вот кадры, сделанные, когда станцию только открыли: мозаика с великим кормчим пробудет на своем месте до XX съезда.

Шанс еще раз строго взглянуть на пассажиров у Сталина появился только два года назад, когда отвалился кусок штукатурки. Это архитектурный шедевр советского ампира — хрущевская борьба с излишествами будет после. Но и главное — здесь впервые намеренно были увеличены перегоны между станциями.

"Вы когда поедете в зарубежном метрополитене, у вас скорость движения вас как пассажира будет 25 километров в час. А наш пассажир преодолевает за час больше 40 километров — разница, согласитесь, ощутима", — говорит директор Народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский.

Пятого апреля 1953 года в строй вводятся "Арбатская", "Смоленская" и "Киевская". Станции с такими названиями существовали уже без малого 20 лет, но новые стали гораздо глубже.

Одним из событий, в результате которых было решено строить метро глубоким, произошло в Карманицком переулке. Сейчас на этом месте находится посольство Филиппин. В 1941 году сюда угодила немецкая бомба и попала прямо в туннель. Стало понятно, что в случае войны мелкое метро надежным убежищем уже не является.

Говорят, заделанную пробоину от снаряда до сих пор можно заметить из кабины машиниста, если ехать со стороны "Александровского сада". Ходят разговоры, что изначально глубокую ветку тянули на дачу Сталина в Кунцево и лишь потом решили вернуть народному хозяйству.

"В прессе тех лет ничего об этом строительстве не было, и есть воспоминания, что буквально в какой-то момент те старые станции закрылись, и мгновенно открылись вот эти. То есть, просто заменили один кусок линии на другой", — говорит историк московского транспорта Юрий Егоров.

Открытая в составе нового участка "Киевская" — дипломный проект четверых студентов МАРХИ первого послевоенного набора. Главная фреска восстановлена — оригинал подпортили грунтовые воды, и панно со счастливыми жителями социалистической Украины обвалилось. Уцелела лишь девочка с букетом в углу, по воле живописца отвернувшаяся.

Но, как рассказывают экскурсоводы Музея Москвы, главная загадка "Киевской" — мальчик. На фотографии госприемки станции комиссией никакого ребенка в зеленой футболке нет — художник зачем-то закрасил его сразу, как только написал.

"Сейчас она выглядит так, как она была написана в самый первый момент, то есть, еще до открытия станции. Но к моменту сдачи станции во фреску уже были внесены изменения. Почему это произошло, для чего это было сделано — непонятно", — говорит научный сотрудник Музея Москвы Мария Калиш.

Единственными "Арбатской", "Смоленской" и "Киевской" эти станции пробыли недолго — закрытые дублеры вновь откроют двери для пассажиров в конце 50-х в составе новой Филевской ветки. А то, что поезда отсюда когда-нибудь будут ходить в Строгино и Митино — тогда глухие подмосковные деревни — пионеры московского метрополитена представить себе могли вряд ли.