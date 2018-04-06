Путин и Макрон поговорили о Гуте и гуманитарной помощи

На важность оказания гумпомощи мирному населению в Сирии обратил внимание Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава российского государства также рассказал Макрону о своих переговорах с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

Главы трех государств собрались 4 апреля в Анкаре, напоминает ТАСС. Они обсуждали на встречах вопросы долгосрочной нормализации ситуации в Сирии, укрепления ее суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности.

Владимир Путин обратил внимание Эммануэля Макрона на беспрецедентную операцию по выводу из Восточной Гуты не пожелавших сложить оружие. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, отметила пресс-служба президента России.

Москва подчеркнула важность выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета для урегулирования в Сирии политическим путем.

Макрон в разговоре с Путиным высказал пожелание, чтобы диалог Москвы и Парижа способствовал урегулированию сирийского конфликта. При этом Елисейский дворец призвал Москву оказать давление на Дамаск для окончания эскалации военного конфликта в Сирии и обеспечения защиты мирного населения.

Также Москва и Париж обсуждали ситуацию на Украине. Россия, Германия, Франция и Украина приняли в конце марта заявление о пасхальном перемирии на востоке Украины. Сейчас Россия и Франция обсуждали возможности ускорения выполнения минских договоренностей в ближайшие месяцы.

Также Путин и Макрон обсуждали "дело Скрипалей". Париж участвует в работе британских следователей по делу Скрипалей и готов оказать любую помощь, подтвердил ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.