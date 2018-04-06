Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятник

Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятникЧитайте нас в Telegram
Он сыграл криминального авторитета по кличке Адвокат в "Бандитском Петербурге", затем были "Штрафбат", "Побег", "Жмурки", "Обитаемый остров", "Легенда о Коловрате" и сериал "Доктор Рихтер". Но это — уже во взрослом возрасте. В кино же он пришел еще подростком: до окончания школы в творческом багаже Алексея Серебрякова было уже шесть главных ролей.
Правда, это не помогло ему с первого раза поступить в Щукинское училище, что стало для Серебрякова "ударом под дых", и вслед за друзьями — бывшими одноклассниками он пошел в Московский энергетический институт. Однако уже через год Алексей оказался-таки в театральном училище – в Щепкинском.
А начиналось все... с баяна. В программе "Судьба человека" Серебряков рассказывает, что на юбилее преподавателя музыкальной школы, где он учился, сделали фотографию. На снимке лишь чуть-чуть был виден 11-летний Алексей. Однако этот кадр рассмотрели ассистенты режиссеров Ускова и Краснопольского, обнаружив сходство Серебрякова с Вадимом Спиридоновым.
Они разыскали ребенка в московском районе Свиблово, и с этого началась его кинокарьера. В результате, еще будучи школьником, он снимался сразу в двух картинах: "Отец и сын" и "Поздняя ягода".
Когда Серебряков сыграл в сериале "Доктор Рихтер", то романтическую, но одинокую натуру Рихтера, скрывающуюся под маской угрюмого циника, многие поклонники проецировали на самого Алексея.
Однако это – не так. Актер признается: со своей женой Марией он познакомился еще в студенческие времена, но тогда ему не хватило смелости признаться в любви.
Мария тогда уже работала в ансамбле Моисеева, ездила на гастроли за границу, говорила по-французски, а Алексей "дальше Мытищ" нигде не был.
Потом она уехала в Канаду и вышла замуж за другого. И только спустя много лет они встретились вновь в Москве, когда Маша приехала показать родным свою годовалую дочь Дашу.
Они встретились на дне рождения у друзей, и первой, кого там увидел Алексей, открыв дверь, была маленькая девочка. Подняв на него глаза, она назвала Алексея папой.
После этой встречи в Москве Мария вернулась в Канаду, но для того лишь, чтобы оформить развод. С тех пор и уже 22 года они вместе.
А когда их совместная жизнь только начиналась, Алексей очень не хотел, чтобы "семейная лодка разбилась о быт", поэтому снял большую квартиру. Тогда ему даже приходилось подрабатывать таксистом, но для любимой женщины и ее дочери Серебрякову ничего не было жалко.
Несколько лет они ждали, что появятся общие дети, но когда этого не произошло, Мария и Алексей решились на усыновление. Первым в их семье появился Даня, а потом они взяли еще одного мальчика — Степу.
Алексей рассказывает, что ему на тот момент было уже три с половиной года, но он прожил их так тяжело, что даже не ел с тарелки. Он ел с земли муравьев, червячков, не разговаривал, ему ставили многочисленные диагнозы и в школу он пошел в класс для умственно отсталых детей, вспоминает Серебряков.
Теперь у Степы балл 92 процента из 100, он прекрасно рисует и красив, как модель, рассказывает актер и добавляет, что жене Маше за это "нужно памятник поставить".
Сейчас вся семья живет в Канаде, но в отпуск и на каникулы обязательно приезжает в Россию. Мальчики же их, говорит актер, остались русскими, хоть и с иностранным воспитанием.
Тяжело ли было решиться на усыновление детей, кто и почему "забраковал" Серебрякова при поступлении в Щукинское училище и почему говорит, что артистом его сделал Олег Табаков? Об этом и не только – откровенный рассказ Алексея Серебрякова в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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