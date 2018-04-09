Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

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Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердцеЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о тринадцатилетней Лизе Педыч из Ростова.
У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Лиза растет, и нагрузка на сердце усиливается – нужна срочная операция. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения. Операцию могут сделать ростовские кардиохирурги эндоваскулярно, без вскрытия грудной клетки. Но необходимо приобрести специальный имплантат – окклюдер, которым закроют дефект.
Из письма Ирины Корховой, мамы Лизы:
"В конце прошлого года в школе дочке стало плохо: поднялись давление и температура, сбить их лекарствами не получалось. Лизу направили на обследование, после которого поставили диагноз "дефект межпредсердной перегородки", врачи сказали, что у дочки хроническая сердечная недостаточность. Для нас это стало потрясением! Лиза с восьми лет занималась спортивными танцами, ездила на соревнования, вела активный образ жизни. Кардиологи пояснили, что дочка сейчас быстро растет, резко увеличились нагрузки на сердце, поэтому порок и осложнения начали стремительно прогрессировать, нужна срочная эндоваскулярная операция. Это малотравматичное лечение: дефект закроют специальным имплантатом – окклюдером через бедренную артерию, без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Само хирургическое лечение бесплатно, но нужно оплатить окклюдер и расходные материалы. У меня таких денег нет – воспитываю дочь одна, без мужа. Помогите, пожалуйста!"
Для спасения Лизы Педыч не хватает 247 174 руб.
Кардиохирург кардиологического центра Ростовской областной клинической больницы Анатолий Филоненко (Ростов-на-Дону): "Лизе необходима эндоваскулярная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки. После операции работа сердца, легких, кровеносной системы восстановится, девочка сможет вести активный образ жизни".
Внимание! Цена окклюдера 267 945 руб.
20 771 руб. собрали читатели Русфонда.
Не хватает 247 174 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,331 млрд руб. В 2018 году (на 5 апреля) собрано 397 217 778 руб., помощь получили 555 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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