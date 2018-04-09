Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о тринадцатилетней Лизе Педыч из Ростова.

У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Лиза растет, и нагрузка на сердце усиливается – нужна срочная операция. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения. Операцию могут сделать ростовские кардиохирурги эндоваскулярно, без вскрытия грудной клетки. Но необходимо приобрести специальный имплантат – окклюдер, которым закроют дефект.

Из письма Ирины Корховой, мамы Лизы:

"В конце прошлого года в школе дочке стало плохо: поднялись давление и температура, сбить их лекарствами не получалось. Лизу направили на обследование, после которого поставили диагноз "дефект межпредсердной перегородки", врачи сказали, что у дочки хроническая сердечная недостаточность. Для нас это стало потрясением! Лиза с восьми лет занималась спортивными танцами, ездила на соревнования, вела активный образ жизни. Кардиологи пояснили, что дочка сейчас быстро растет, резко увеличились нагрузки на сердце, поэтому порок и осложнения начали стремительно прогрессировать, нужна срочная эндоваскулярная операция. Это малотравматичное лечение: дефект закроют специальным имплантатом – окклюдером через бедренную артерию, без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Само хирургическое лечение бесплатно, но нужно оплатить окклюдер и расходные материалы. У меня таких денег нет – воспитываю дочь одна, без мужа. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Лизы Педыч не хватает 247 174 руб.

Кардиохирург кардиологического центра Ростовской областной клинической больницы Анатолий Филоненко (Ростов-на-Дону): "Лизе необходима эндоваскулярная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки. После операции работа сердца, легких, кровеносной системы восстановится, девочка сможет вести активный образ жизни".

Внимание! Цена окклюдера 267 945 руб.

20 771 руб. собрали читатели Русфонда.

Не хватает 247 174 руб.

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