Дело Скрипалей прославило Шиханы на весь мир

Страсти вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не утихают. Великобритания выдвинула еще одну версию: вещество "Новичок" было произведено в городе Шиханы Саратовской области. Однако, как заявил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, на этой научно-исследовательской базе никогда не хранилось химическое оружие. Эта тема обсуждалась в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Это подтвердил корреспондент ВГТРК Сергей Арсеничев, побывавший в Шиханах.

Шиханы – закрытый город, посещение его гражданам России разрешается только по специальным пропускам, а иностранным гражданам вход и въезд категорически запрещен. Из представителей СМИ там нет никого, кроме спецкора телеканала "России". И непонятно, каким образом в Шиханах могло быть проведено расследование, подтверждающее нахождение там "Новичка".

Действительно, на территории этого закрытого города существует филиал НИИ химических технологий. "Но никогда здесь не находился и не находится ни "Новичок", ни вообще какое-либо химическое оружие. Это предприятие занимается тем, что разрабатывает методы синтеза различных соединений, в том числе методы, позволяющие утилизировать химическое оружие. Но самого химоружия здесь никогда не было", — уточнил корреспондент.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.