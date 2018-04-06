Олимпийская рекордсменка Марит Бьорген завершила карьеру

Вслед за самым титулованным биатлонистом мира Оле-Эйнаром Бьорндаленом о завершении карьеры заявила его соотечественница лыжница Марит Бьорген, которая на Олимпиаде-2018 побила рекорд "стреляющего лыжника" по числу олимпийских наград.

"Я чувствую, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы на 100 процентов посвятить себя еще одному сезону, — цитирует Бьорген канал NRK. – Поэтому я принимаю решение завершить карьеру".

Норвежка, которая выступала на Играх в Южной Корее в возрасте 38 лет, стала в Пхенчхане самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад: на ее счету 8 золотых медалей, 4 серебряных и 3 бронзовых. Бьорген также 18 раз становилась чемпионкой мира и еще 8 раз поднималась на пьедестал почета. У нее 114 личных побед в гонках Кубка мира и четыре победы в общем зачете.