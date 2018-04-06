Вячеслав Володин отметил важность диалога Госдумы и правительства

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил на заседании фракции "Единая Россия" с участием председателя правительства Дмитрия Медведева. Володин подчеркнул, что без конструктивного диалога Госдумы и правительства невозможна успешная работа.

Грядущий отчет о работе правительства Вячеслав Володин назвал особым, так как за последние шесть лет были судьбоносные моменты. В частности, встраивание в экономическую систему нашей страны республики Крым и Севастополя. "За короткое время правительству Российской Федерации вместе с Государственной думой, с региональными органами власти под руководством президента удалось сделать все, чтобы наши законы, права, гарантии, социальное обеспечение заработало на территории Крыма", — сказал он.

По словам Володина, последние годы перед нашей страной стояла задача преодоления вызовов, которые пришли с объявлением санкций, и тормозили развитие экономики и ставили своей целью остановить развитие нашей страны. Между тем, удалось сделать все, чтобы преодолеть эти вызовы. Председатель Госдумы отметил решения, принятые в области импортозамещения: в частности, в оборонно-промышленном комплексе, в сфере защиты наших граждан в финансовой сфере, в сфере сельского хозяйства.

"Наша экономика вышла из стагнации, причем за очень короткое время, — подчеркнул председатель Госдумы, — Несмотря на кризисы и вызовы, права наших граждан были защищены. Это тоже итог работы правительства, взаимодействия Государственной думы с правительством".

Володин констатировал: "Есть и серьезные результаты. Правильно было бы их назвать. Это результаты в жилищном строительстве и сельском хозяйстве, они у нас рекордные по сравнению с советским периодом и это удалось в непростое время сделать, именно об этом говорил наш президент Владимир Владимирович Путин в своем Послании".

Кроме того, председатель Госдумы признал, что без личной поддержки председателя правительства невозможно было бы выстроить этот диалог и синхронизировать изменения в регламенте Госдумы с регламентом правительства Российской Федерации".

За прошедшие полтора года в Государственную думу было внесено всеми субъектами законотворческой инициативы 1855 законопроектов, из них 497 законопроектов внесено правительством Российской Федерации. Вячеслав Володин также отметил качество вносимых инициатив.

Говоря о прошедших консультациях председателя правительства с фракциями Государственной думы, Вячеслав Володин отметил важность качественного диалога и то, что такие консультации — это "новый формат коммуникации".

Председатель Госдумы присутствовал на всех прошедших встречах председателя правительства с представителями фракций Государственной Думы. Так, 28 марта прошла встреча с фракцией ЛДПР, 2 апреля состоялась встреча Дмитрия Медведева с фракцией КПРФ.