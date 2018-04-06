Лавров объяснил, почему Украине не стоит игнорировать СНГ

Украина существенно теряет от того, что игнорирует СНГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров – в пятницу он находится в Минске. Этот факт прозвучал и в ходе встречи у президента Белоруссии, добавил министр.

"Все высказывали наши коллеги, мы слушали внимательно: заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, используя не только двусторонние каналы, но и возможности СНГ", — сказал Лавров.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет без участия украинской стороны, сообщили в Исполкоме СНГ. Там также рассказали, что Украина не платит членские взносы и участвует лишь в отдельных мероприятиях, передает РИА Новости.

После смены власти на Украине в 2014 году новое руководство страны заявило о намерении отказаться от работы в рамках СНГ.