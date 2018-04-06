Запад напрасно ждет, что Россия сознается во всех смертных грехах

"У России все-таки есть тысячелетняя история, есть целый ряд пословиц, которые русский народ выстрадал на протяжении этой великой истории. В том числе и такая, относительно новая пословица: "Не в силе Бог, а в правде". Это сказал Александр Невский, и это было не так давно отображено в одном из художественных произведений", — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Выступая по окончании заседания Совета МИД СНГ в Минске Лавров пояснил, чем русский народ руководствуется и чем руководствуются все народы Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва не хочет дальше жить в условиях, когда Запад откровенно игнорирует все дипломатические нормы и приличия. Если Запад хочет, чтобы Россия созналась во всех смертных грехах, значит, там перевелись специалисты по России, констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

"А как жить дальше?" – задал риторический вопрос Сергей Лавров после осознания того, что на Западе не стало настоящих профессионалов, знающих Россию, российские реалии, традиции и культуру.

Глава российского МИД подчеркнул, что западные партнеры в качестве условий изменения отношений зря требуют того, чтобы Россия каялась во всех смертных грехах и признавала, что она якобы была везде и всюду во всем виновата и не права. Просить прощения и играть по чужим правилам Россия не будет, дал понять министр иностранных дел.

Что касается "дела Скрипаля", то тут Лондон судорожно пытается найти хотя бы какое-то подтверждение своей ошибочной позиции.

"Если они только за последний месяц или только вчера узнали про некое саратовское предприятие, то это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", — пояснил Лавров.

Москва настаивает на полном доступе к материалам "дела Скрипаля".

"Напомню, что Россия не просто готова к проведению расследования по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но и сама неоднократно в лице наших официальных представителей инициировала проведение данного расследования, причем обязательно в условиях прозрачности и доступа ко всем необходимым материалам", — напомнил 6 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.