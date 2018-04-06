Тема:

Правильное питание и диеты 26 минут назад

Новости Наука

6 апреля 201815:10 Дарья Загорская

Вкус, аромат и полезные свойства шоколада диктует температура обжарки какао-бобов

Температурная обработка может увеличивать количество полезных веществ, по крайней мере, в шоколаде.
Фото Pablo Merchan Montes / Unsplash.

Читайте нас в Telegram

Обычно, когда учёные пытаются вмешаться в технологический процесс производства продуктов питания, мы слышим о пиве без хмеля или о "мясе из пробирки". В новой работе речь идёт о шоколаде. Но волноваться не стоит: исследователи не планируют перевернуть мир любимого многими лакомства, а наоборот, вникают в тонкости отработанной веками технологии, чтобы классический продукт получался всё более полезным и вкусным.

За раскрытие молекулярных тайн приготовления лучшего шоколада взялась команда исследователей из Университета Пенсильвании во главе с Джошуа Ламбертом (Joshua Lambert). Учёные выяснили, что, манипулируя температурой и продолжительностью стадии обжарки какао-бобов, можно одновременно сохранить или даже повысить эффективность некоторых биологически активных веществ, в том числе антиоксидантов, оставив при этом неизменными вкусовые и ароматические качества шоколада.

Ранее считалось, что температурная обработка в любом случае приводит к снижению содержания полифенолов в бобах. А именно эти соединения, по мнению медиков, оказывают положительное влияние на здоровье человека, помогая противостоять сердечно-сосудистым и воспалительным заболеваниям, нарушению обмена веществ, а иногда и раку. Поэтому авторы нового исследования решили выяснить, может ли обжарка при каких-нибудь особых условиях не нарушать ценности конечного продукта.

Помимо полифенолов их также интересовали вещества, связанные с ароматом шоколада, и ингибиторная активность бобов по отношению к липазе поджелудочной железы, которую ассоциируют с борьбой против ожирения.

Поясним. Фермент липаза разрушает липиды (жиры) до жирных кислот, которые легко усваиваются организмом, в том числе запасаются. Таким образом, снижение её активности, то есть ингибирование, предотвращает избыточное поглощение жиров из пищи.

В ходе экспериментов выяснилось, что при температуре обжаривания 150 ˚C и выше количество соединений, которые обладают наибольшей способностью ингибировать липазу, увеличивается. Оптимальной же для обработки какао-бобов с этой точки зрения оказалась отметка в 170 ˚C. Что касается ароматических веществ, то их содержание увеличивалось уже при 100 ˚C. При этом стоит отметить, что общее количество фенольных соединений и содержание некоторых отдельных полезных веществ всё же уменьшается при таком типе обработки.

"Наши результаты показывают, что при обжарке количество одних химических соединений увеличивается, других – уменьшается, — подчёркивает Ламберт в пресс-релизе университета. – Исходя из этого, нельзя просто сказать, что при определённой температурной обработке уменьшается общее содержание фенольных соединений и что обжаривание бобов при более высоких температурах улучшит здоровье потребителей. Ситуация гораздо сложнее".

Однако исследователи уверены, что полученные ими данные, описание которых было приведено в статье журнала Food Chemistry, будут интересны производителям шоколада и других продуктов из какао-бобов.

Более того, исследование наглядно демонстрирует сложность химических процессов, происходящих во время температурной обработки. Оно прозрачно намекает, что и при производстве других продуктов питания стоило бы досконально изучить химическую сторону вопроса, прежде чем делать какие-либо заявления об изменении состава и полезности.

Кстати, ранее те же специалисты обнаружили, что какао может бороться с диабетом. Также, проект "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писал о том, как другая команда исследователей нашла способ безболезненно снизить количество жиров в шоколаде, которые так беспокоят следящих за фигурой сладкоежек.

Ранее по теме

Сейчас

15:34

США расширили санкции против России, а ЕС - против КНДР

15:02

Пучдемона выпустили за 75 тысяч евро

14:55

Запад напрасно ждет, что Россия сознается во всех смертных грехах

13:07

Молдавский телеканал оштрафовали за показ выступления Путина

11:00

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

10:20

Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму

10:00

Полпред Бабич: в Шиханах никогда не было химоружия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Запад напрасно ждет, что Россия сознается во всех смертных грехах

Запад напрасно ждет, что Россия сознается во всех смертных грехах

18 минут назад
На Пасху Киев отправит к Крыму "Даймонды"

На Пасху Киев отправит к Крыму "Даймонды"

14 минут назад
Британские власти объяснили произошедшее с котом и свинками Скрипалей

Британские власти объяснили произошедшее с котом и свинками Скрипалей

47 минут назад
"Никто не понимает": Дворкович о ситуации в кабмине

"Никто не понимает": Дворкович о ситуации в кабмине

1 час назад
"Россия никогда не будет другом": Хейли поведала о страданиях мира

"Россия никогда не будет другом": Хейли поведала о страданиях мира

2 часа назад
Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму

Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму

5 часов назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
На Рязанском иномарка влетела на пешеходный переход на красный свет и сбила людей

На Рязанском иномарка влетела на пешеходный переход на красный свет и сбила людей

3 часа назад
Арендатор и охранник "Зимней вишни" остались под арестом

Арендатор и охранник "Зимней вишни" остались под арестом

4 часа назад
Молдавский телеканал оштрафовали за показ выступления Путина

Молдавский телеканал оштрафовали за показ выступления Путина

2 часа назад
Машков напомнил, как Табаков "задал перцу", и попросил его контролировать

Машков напомнил, как Табаков "задал перцу", и попросил его контролировать

1 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут

Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут

15 минут назад
Пучдемона выпустили за 75 тысяч евро

Пучдемона выпустили за 75 тысяч евро

17 минут назад
Песков прокомментировал возможное назначение Тулеева спикером кузбасского парламента

Песков прокомментировал возможное назначение Тулеева спикером кузбасского парламента

29 минут назад
Лавров объяснил, почему Украине не стоит игнорировать СНГ

Лавров объяснил, почему Украине не стоит игнорировать СНГ

29 минут назад
Путин и Макрон поговорили о Гуте и гуманитарной помощи

Путин и Макрон поговорили о Гуте и гуманитарной помощи

42 минуты назад
Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятник

Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятник

42 минуты назад
Олимпийская рекордсменка Марит Бьорген завершила карьеру

Олимпийская рекордсменка Марит Бьорген завершила карьеру

51 минута назад
Дело Скрипалей прославило Шиханы на весь мир

Дело Скрипалей прославило Шиханы на весь мир

59 минут назад
Нарушитель на BMW набросился с кулаками на отказавшегося уступить ему дорогу водителя

Нарушитель на BMW набросился с кулаками на отказавшегося уступить ему дорогу водителя

1 час назад
Чиновникам Грузии запретили ездить на черных автомобилях

Чиновникам Грузии запретили ездить на черных автомобилях

1 час назад
После нападения Макгрегора отменены два боя на турнире UFC 223

После нападения Макгрегора отменены два боя на турнире UFC 223

1 час назад
В Раде придумали новое название для Днепропетровской области

В Раде придумали новое название для Днепропетровской области

1 час назад
Медведев попросил депутатов запастись терпением перед его докладом

Медведев попросил депутатов запастись терпением перед его докладом

2 часа назад
"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

2 часа назад
Россия может принять дополнительные меры защиты своих судов

Россия может принять дополнительные меры защиты своих судов

2 часа назад
Роскомнадзор попросил Facebook объяснить блокировку российских СМИ

Роскомнадзор попросил Facebook объяснить блокировку российских СМИ

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 6 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 6 апреля 2018 года (13:00)

2 часа назад
31
Бокс. Поветкин будет драться с Джошуа за титул чемпиона WBA

Бокс. Поветкин будет драться с Джошуа за титул чемпиона WBA

2 часа назад
iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центре

iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центре

2 часа назад
Россиянам посоветовали пересесть с Telegram на ICQ

Россиянам посоветовали пересесть с Telegram на ICQ

3 часа назад
В Москве задержали женщину, продававшую Люцифера в банке

В Москве задержали женщину, продававшую Люцифера в банке

3 часа назад
Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты

Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты

3 часа назад
На Facebook, Google и Twitter подали в суд за поддержку ИГ

На Facebook, Google и Twitter подали в суд за поддержку ИГ

3 часа назад
Пистолеты с Украины, наркотики и книги Гитлера: в Красноярске накрыли оружейный цех

Пистолеты с Украины, наркотики и книги Гитлера: в Красноярске накрыли оружейный цех

3 часа назад
Взрыв в хабаровской многоэтажке: в лифте застряли люди

Взрыв в хабаровской многоэтажке: в лифте застряли люди

3 часа назад
Паулс об уходе "Новой волны" из Юрмалы: "из-за дурацкой политики все пропало"

Паулс об уходе "Новой волны" из Юрмалы: "из-за дурацкой политики все пропало"

4 часа назад
Обзор смартфона Sony Xperia XZ2: новый рецепт японской кухни

Обзор смартфона Sony Xperia XZ2: новый рецепт японской кухни

4 часа назад
Индиана Джонс может стать женщиной

Индиана Джонс может стать женщиной

5 часов назад
Александру Овечкину вручили серебряную клюшку за 1000 матчей в НХЛ

Александру Овечкину вручили серебряную клюшку за 1000 матчей в НХЛ

5 часов назад
Два Иерусалима: главные пасхальные святыни

Два Иерусалима: главные пасхальные святыни

5 часов назад
В чем ошибаются критикующие "Возвращение в Простоквашино"

В чем ошибаются критикующие "Возвращение в Простоквашино"

5 часов назад
Может ли похмелье длиться дольше одного дня

Может ли похмелье длиться дольше одного дня

5 часов назад
Вести.net: "Яндекс" открыл кинотеатр для пользователей Smart TV

Вести.net: "Яндекс" открыл кинотеатр для пользователей Smart TV

5 часов назад
"Тренер": эмоциональная история о поражениях и победах

"Тренер": эмоциональная история о поражениях и победах

05.04.2018 12:47
112
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50