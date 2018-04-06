Пучдемона выпустили за 75 тысяч евро

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер под залог в 75 тысяч евро.

Как передает ТАСС, у стен узилища его встретили многочисленные сторонники и журналисты. Выступая с заявлением для СМИ, каталонский политик поблагодарил всех за солидарность и поддержку, в том числе, на немецком языке.

Он не имеет права покидать территорию ФРГ, должен сообщить о месте своего жительства и еженедельно являться в полицию Ноймюнстера.

РИА Новости сообщает, что суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что основанием для выдачи Пучдемона Испании может служить лишь обвинение в растрате государственных средств, а не в организации мятежа.

Немецкие служители Фемиды не считают, что экс-глава правительства Каталонии несет ответственность за насилие во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября 2017 года.

В Мадриде с пониманием встретили вердикт немцев, решивших выпустить на свободу Пучдемона на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

Об этом мировую общественность проинформировал министр культуры королевства и официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

В свою очередь, адвокаты Пучдемона довольны решением суда, однако по их мнению, опасность выдачи Пучдемона испанским властям пока не миновала. "Мы уверены, что сможем убедить суд в недопустимости экстрадиции", — сообщил один из защитников экс-политика.