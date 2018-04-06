Секретарь ОП пожаловался на "каменное" мороженое в бизнес-классе "Аэрофлота"

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев попросил руководство "Аэрофлота" улучшить качество мороженого, которое, по его мнению, подают слишком холодным.

Выступая на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, он сказал, что часто летает бизнес-классом и много лет уже жалуется на мороженое, которое в "Аэрофлоте" как камень.

"Сделайте что-нибудь, я много лет прошу у руководства "Аэрофлота" сделать так, чтобы мороженое подавали не в виде льда. Вот такое у меня замечание к "Аэрофлоту", — сказал Фадеев

В целом же Фадееву нравятся и поезда и самолеты, его все устраивает, особенно "по сравнению с тем, что было лет тридцать назад". Но, как сообщает РИА Новости, он недоволен высокими ценами на билеты по России. Он рассказал, что перелет в Нижний Новгород два года назад ему обошелся дороже, чем в Тоскану. По его словам, нужно, чтобы "внутренний туризм был доступен не только верхнему слою среднего класса".

Также он затронул недавнюю историю, когда "Аэрофлот" ввел требования к размеру одежды бортпроводников. По мнению Фадеева, с одной стороны, "привлекательные фигуры стюардесс — это хорошо", но с другой стороны ему большое нравятся "серьезные стюардессы, не совсем молоденькие".