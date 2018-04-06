На Пасху Киев отправит к Крыму "Даймонды"

Украина собирается задействовать самолеты "Даймонд" для патрулирования границы с Крымом на период Пасхи и поминальных дней, заявили в Государственной пограничной службе Украины. Также в патрулировании будут задействованы морские силы и авиация, передает РИА Новости.

Православные отмечают пасху 8 апреля.