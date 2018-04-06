Путин провел перестановки у силовиков и назначил посла в Армении

Сергей Копыркин назначен послом России в Армении. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава российского государства освободил от должности посла Ивана Волынкина, работавшего в Ереване.

Кроме того, Путин освободил от должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета России. Этим же указом произведены новые назначения в этих ведомствах.

Путинским указом от должности освобождены три генерала МВД — замначальника главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев, начальник Уральского юридического института МВД России Александр Гук, замначальника главка МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко, один генерал ФСИН — начальник Научно-исследовательского института ФСИН Андрей Быков, пять генералов Следкома — в том числе руководитель Следкома по Свердловской области Валерий Задорин, руководитель Главного следственного управления Следственого комитета по Красноярскому краю Игорь Напалков, министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, руководитель Следственного управление Следственного комитета России по Белгородской области Александр Сергеев, руководитель Следственного управления Следкома по Пензенской области Олег Трошин, руководитель Следственного управления Следкома по Псковской области Олег Тушмалов. А кроме этого один генерал МЧС — начальник Академии Госпротивопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров.

Среди новых назначений — следователь по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Александр Лавров. Он получил повышение до должности старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России.