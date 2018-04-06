США расширили санкции против России, а ЕС - против КНДР

Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список.

Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов заявил, что нынешние санкции не являются ответом на конкретное событие или проблему. Это реакция на "дестабилизирующее поведение РФ" и "на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества". Они санкции касаются "как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак".

"Меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", — сказал представитель администрации.

Также чиновник заявил, что власти США по-прежнему готовы вести диалог, а санкции не нацелены против народа России.

Так, введены новые меры против семи российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний. В список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг, а также компании: промышленная группа "Базовый элемент", холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань", "Газпром бурение", группа NPV Engineering, компания "Ладога менеджмент" и ГК "Ренова".

Также в списке оказались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Скоч, генерал Тимур Валиулин, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко".

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", Европейский союз в рамках исполнения резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР внес дополнительно в свои санкционные списки 21 структуру и одно физическое лицо. Им будут запрещены поездки, а их активы заморожены. Санкции стали ответом на разработку Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет.