Путин рассказал о попытках спровоцировать конфликты у границ России

Вблизи российских границ на постсоветском пространстве предпринимаются попытки разжечь старые и возбудить новые конфликты, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Совета безопасности РФ. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"В этих условиях ключевая задача обеспечить надежную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы", — подчеркнул Владимир Путин.

Важнее всего защитить границу от террористов, от транснациональной преступности, нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды, пояснил глава государства, указав, что необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации угроз, касающихся приграничной безопасности.

В настоящее время пограничные подразделения России укомплектованы вооружением и техникой на 80%, а доля современных образцов возросла до 54%. Тем не менее, по мнению президента, основы пограничной политики нуждаются в актуализации. Планы в сфере охраны границы должны быть выверенными, эффективными и соответствовать современным и перспективным вызовам, задачам национального развития, подчеркнул Владимир Путин.