Спасенный певчим бродяга перед смертью пришел в храм

Спасенный певчим бродяга перед смертью пришел в храмЧитайте нас в Telegram
В тот роковой день вдова Георгия Великанова Наталья взяла собаку и пошла искать мужа. На подмосковной станции Красногорская ей и рассказали, что Георгий погиб, спасая пьяного бездомного.
Эта трагическая история произошла в январе. 35-летний певчий московского храма Георгий Великанов возвращался домой со службы и увидел лежащего на железнодорожных путях бродягу.
Не раздумывая ни минуты, Георгий спрыгнул на рельсы, чтобы спасти его. Бродягу он успел оттолкнуть под платформу, но сам не успел отбежать от приближавшегося поезда и погиб.
Через некоторое время стало известно, что умер и спасенный певчим мужчина.
Кем был тот, ради кого Георгий Великанов пожертвовал своей жизнью, и оценил ли совершенный ради него подвиг? Этой истории посвящена программа "Андрей Малахов. Прямой эфир".
В студии программы вдова Георгия признается, что, конечно, была в шоке, но почувствовала, что это было веление его сердца, такой порыв.
"Он, не раздумывая, это сделал. Это был сознательный выбор. Он не собирался умирать – не смог справиться с пьяным. И так случилось", – говорит Наталья.
Владимир Тасюк, ставший свидетелем трагедии, рассказал, что Великанов попытался поднять бродягу на платформу, но тот перетянул его, певчий сам оказался на путях. Он успел спасти бродягу, но не смог спастись сам.
Вячеслав Иванович — отец Георгия — рассказал, что сын с детства мечтал быть священником и готовил себя к этому. Мать Георгия Ольга говорит, что всегда знала: он будет священником. "Он никого не обижал, любил животных, детей, ни с кем не ссорился. Вот его, бывало, били во дворе, в школе за что-нибудь", — вспоминает мать погибшего певчего.
По ее словам, она даже не знала, что, оказывается, ее сын работал волонтером в психоневрологическом диспансере. "Он не мог поступить иначе. Он всегда всех спасал", — говорит мать Георгия.
Его супруга Наталья рассказывает, что спасенный бродяга потом приходил в храм, в котором служил Георгий, общался с дьяконом. Но через месяц его и самого не стало.
В эфире программы вспомнили и историю Андрея Гармаша из Ростова-на-Дону, который зимой 2015 года увидел на улице замерзающего человека и привел его к себе. Андрей помог ему найти его семью, вернуться домой.
Вместе с близкими и друзьями Георгия Великанова гости в студии пытались понять, стоит ли отдавать жизнь ради тех, кто поставил себя вне общества, и как бы они поступили на месте певчего.
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