Формула-1. Сироткин занял 15-е место в первой практике Бахрейна

В чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1" стартовал второй этап – Гран-при Бахрейна. На трассе автодрома "Сахир" прошла первая серия тренировочных заездов и ее выиграл Даниэль Риккардо из команды Red Bull. Россиянин Сергей Сироткин (Williams) занял 15-е место.

Риккардо показал лучшее время (1 мин. 31,060 сек.) и опередил главных фаворитов из команды Mercedes и Ferrari: представители немецкой "конюшни" Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон на 2-й и 5-й строчке протокола, а гонщики Скудерии Ками Райкконен и Себастьян Феттель – на 3-й и 4-й.

Сироткин вел борьбу в арьергарде пелетона пилотов и показал время на 2,407 сек. хуже лидера. Он проиграл напарнику по "конюшне" канадцу Лэнсу Строллу одну позицию. Впрочем, тренировки не слишком показательны, интерсено будет посмотреть на Сироткина и Стролла во время субботней квалификации.