Фрадков займется развитием Соловков

Владимир Путин распорядился создать Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Возглавить его поручено директору Российского института стратегических исследований Михаилу Фрадков.

Как уточняет РИА Новости, учредителем фонда является правительство РФ. Фонд будет обеспечивать проведение и финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктур Соловецкого архипелага, а также работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия.

Сопредседателями совета фонда будет премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Соловецкий архипелаг расположен в западной части Белого моря, состоит из шести островов и занимает площадь порядка 300 квадратных километров.