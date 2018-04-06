США расширили санкции, так как Россия "становится все более дерзкой"

Американская администрация приняла решение расширить санкционные списки по России за целый ряд сделанных Москвой в последнее время шагов на мировой арене.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала неназванный представитель американской администрации высокого ранга.

По ее словам, США ввели новые санкции в ответ на "совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой".

Речь идет о введении санкций против 38 российских бизнесменов и 15 компаний.

В список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг, а также компании: промышленная группа "Базовый элемент", холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань", "Газпром бурение", группа NPV Engineering, компания "Ладога менеджмент" и ГК "Ренова".

Также в списке оказались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Скоч, генерал Тимур Валиулин, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

Санкции подразумевают заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

Как сообщает "Интерфакс", по итогам торгов на Московской бирже, рубль не отреагировал на публикацию "черного списка" Минфина США. Эксперты объясняют это тем, что в значительной части данное событие уже было учтено в котировках.

Как рассказал РИА Новости заместитель председатель думского комитета по обороне Юрий Швыткин, новые американские санкции против "Рособоронэкспорта" не окажут никакого влияния, у РФ достаточный рынок по оборонно-промышленному комплексу.

Он подчеркнул, что санкции преследуют не только политические цели, но и финансовые – лоббирование оборонки США и вытеснение конкурента с мирового рынка.