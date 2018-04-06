Скрипаль "хорошо реагирует на лечение", силы его дочери "растут с каждым днем"

Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состоянии и "хорошо реагирует на лечение", сообщает агентство Associated Press.

Состояние его дочери Юлии также улучшается, однако врачи пока не спешат ее выписывать.

"Как говорит сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет дня, когда ее состояние здоровья позволит ей покинуть больницу", — рассказала медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард, передает "Интерфакс".

Накануне Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором россиянка рассказала, что пришла в себя больше недели назад и с каждым днем она чувствует себя все лучше.

А в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" была обнародована запись разговора Юлии с племянницей Скрипаля Викторией. Позднее женщина подтвердила, что Юля говорила своим голосом, но с чужого телефона, и пыталась быстрее закончить разговор.

Виктория уже подала документы на получение британской визы, чтобы навестить родственников, однако сомневается, что власти Великобритании дадут ей возможность приехать.

66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". В причастности к этому преступлению власти поспешили обвинить Россию, хотя доказательств этому до сих пор не предоставлено.

Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата, аналогичные действия предприняли США и ряд стран Евросоюза. Власти России ответили на этот крупнейший дипломатический демарш высылкой из страны аналогичного количества иностранных дипломатов.