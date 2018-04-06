Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись

Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная записьЧитайте нас в Telegram
Физики исследовали метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет и обнаружили, что он хранит информацию о состоянии магнитного поля рождающейся Солнечной системы в момент образования космического гостя. Так как "небесных камней" подобного типа накоплено очень много, наука получила новый канал информации о физических условиях в эпоху образования Солнечной системы.
О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Nature Communications командой во главе с Джеем Шахом (Jay Shah) из Лондонского музея естествознания.
О том, как, по современным представлениям, сформировалось Солнце и его семья, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали. К сожалению, источников сведений о тех далёких событиях гораздо меньше, чем хотелось бы учёным. Тем не менее они есть. Например, изучение химического состава комет помогает понять, из чего состояло первичное протопланетное вещество.
А что насчёт магнитных полей, сыгравших, как считается, немалую роль в формировании Солнечной системы такой, какой мы её знаем? Здесь до сегодняшнего дня всё было совсем не гладко.
Конечно, геологам давно известно свойство некоторых пород сохранять магнитное поле, которое воздействовало на них в момент затвердевания. Это явление используется для воссоздания картины древней магнитосферы Земли по образцам, для которых есть датировка, и наоборот, для определения возраста камней, сохранивших "запись" уже датированной геомагнитной обстановки. Однако в этом случае речь идёт о равномерно намагниченных ферромагнитных зёрнах. Их свойство запечатлевать исходную намагниченность описывается прекрасно проверенной теорией релаксации Нееля. Что же касается неравномерно намагниченных вкраплений, а именно они встречаются в метеоритах, тут для физиков начинается terra incognita. До сего дня никто не мог сказать, хранят ли они магнитную летопись или давно утратили эту информацию.
Когда теоретикам не хватает знаний, на помощь приходит эксперимент. Команда Шаха исследовала метеорит, содержащий зёрна оливина размером в десятые доли микрометра. Небесного гостя нагревали до температуры выше 300 градусов Цельсия. С помощью новейших методов, известных как нанометровая магнитная визуализация и внеосевая электронная голография (off-axis electron holography), учёные следили за поведением магнитного поля.
Обработав полученную информацию и произведя численное моделирование, физики пришли к важному выводу: время, за которое зёрна оливина потеряют изначальную намагниченность (как говорят специалисты, время релаксации), сильно превышает возраст Солнечной системы. Это значит, что метеориты можно использовать в качестве страниц магнитной летописи.
Важно, что исследованный камень не является немыслимой редкостью. Он относится к классу хондритов, как и 90% всех метеоритов, найденных человечеством. Поэтому перед нами не единичный каприз природы, а новый источник сведений о далёком прошлом Солнечной системы.
"Наше исследование показывает, что магнитные поля, присутствовавшие при рождении Солнечной системы, достоверно сохраняются в образцах метеоритов, которые есть в наших коллекциях, – приводит ресурс phys.org слова Шаха. – С лучшим пониманием этих сложных структур намагничивания мы можем получить доступ к этой информации о магнитном поле и понять, как Солнечная система эволюционировала от диска пыли к планетной системе, которую мы видим сегодня".
Напомним, что ранее "Вести.Наука" рассказывали о метеоритах, повествующих об образовании Марса, а возможно, и о зарождении жизни.
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