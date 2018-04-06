Путин рассказал об уникальном коде россиян

Президент России согласился с одним из лауреатов премии в области литературы и искусства для детей и юношества, что есть "некие коды, которые делают людей особенными", и каждое поколение вносит свою частичку. Торжественная церемония вручения премий состоялась в Кремле.

Завершая церемонию, Владимир Путин сказал: "Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным. И вы вносите в это огромный вклад. Большое вам спасибо!".

Как сообщает РИА Новости, одной из награжденных стала режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская, которая получила премию за вклад в развитие отечественного анимационного искусства. В своем выступлении девушка отметила, что "если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино, авторское кино не могло бы существовать".

"Ведь это уникальное явление — российское анимационное кино, — сказала Дина. — Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино".

Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. Учреждены три награды по 2,5 миллиона рублей.