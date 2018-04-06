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6 апреля 201816:36 Эдуард Пунегов

Летел на красный и сбил пешеходов: страшная авария на Рязанском проспекте

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Серьезное ДТП на Рязанском проспекте: иномарка на большой скорости сбила людей на пешеходном переходе. Водитель пытался проскочить на красный. Две пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам момент наезда зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла примерно в 9 утра на пешеходном переходе на Рязанском проспекте напротив дома номер 2. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи хорошо видно, что иномарка KIA на большой скорости вылетела на пешеходный переход. В этот момент люди спокойно переходили проезжую часть, для машин горел красный запрещающий сигнал светофора. Но водитель проигнорировал его.

"В результате ДТП пострадали двое, две женщины, они были госпитализированы", — рассказал дежурный офицер Управления ГИБДД по г. Москве.

Удар был такой силы, что пострадавших отбросило на несколько метров. Водитель с места ДТП не скрылся. Как потом выяснили сотрудники ДПС, он просто опаздывал на работу и решил проскочить на красный, чтобы сэкономить время.

У местных жителей этот переход пользуется дурной славой: на этом участке очень оживленное движение, машин много, дорога узкая. К тому же сейчас здесь ведутся строительные работы. Вдоль трассы много ограждений, которые ухудшают видимость и для водителей, и для пешеходов.

"Водители игнорируют светофор постоянно! Буквально минут пять назад я здесь шла, машины четыре прошли, как будто ни пешеходов, ни светофора — ничего нет! Едут — мне надо, я еду! Очень опасно здесь переходить. Очень!" — говорит одна из прохожих.

У женщин — травмы различной степени тяжести. Сейчас они в больнице. К счастью, их жизни ничто не угрожает.

Текст: "Вести-Москва"

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