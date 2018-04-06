Капитан "Норда" арестован, но может выйти под залог

Тема:
Украина захватила крымское судно "Норд" 10 минут назад
Капитан "Норда" арестован, но может выйти под залогЧитайте нас в Telegram
Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко заключен под стражу на два месяца по решению Херсонского городского суда, передает ТАСС со ссылкой на российское консульство на Украине. Однако капитан может выйти под залог в размере 1352 доллара.
Представитель компании-владельца сейнера Анна Шевелева сообщила "Интерфаксу", что адвокаты внесут залог.
Госпогранслужба Украины задержала сейнер 25 марта. Само судно находится в Бердянске, капитана 4 апреля доставили в Херсон. Ему вменяют часть 2 статьи 332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны"). По этой статье Горбенко грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Ранее по теме
-
Россия может принять дополнительные меры защиты своих судов4 часа назад
-
Капитан "Норда" находится на свободе, но обязан явиться в суд6 часов назад
-
Капитан сейнера "Норд" вышел на свободу16 часов назад
-
Истек срок задержания? В СИЗО! Продолжается удержание судна "Норд"20 часов назад
-
Спасение моряков "Норда": Москва создаст на Азове группу борьбы с украинскими пиратами23 часа назад
-
Похищенного Украиной российского капитана из больницы отправили в СИЗО1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Печальная участь кота и морских свинок Скрипалей
- Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в России
- Макгрегор арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус
- Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму
- "Табакерку" возглавил Владимир Машков
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- "Норникель" инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Алексей Панин устроил бесплатный спектакль судебным приставам
- Страшная авария на Рязанском проспекте. Видео с камеры наблюдения
- На полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы
- Трем первым станциям глубокого метро - 65 лет
- Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В Париже назвали имена лучших женщин-ученых мира
- Как налоги на газировку, алкоголь и табак скажутся на здоровье людей
- Из стволовых клеток впервые вырастили зрелую сердечную ткань
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси