Капитан "Норда" арестован, но может выйти под залог

Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко заключен под стражу на два месяца по решению Херсонского городского суда, передает ТАСС со ссылкой на российское консульство на Украине. Однако капитан может выйти под залог в размере 1352 доллара.

Представитель компании-владельца сейнера Анна Шевелева сообщила "Интерфаксу", что адвокаты внесут залог.

Госпогранслужба Украины задержала сейнер 25 марта. Само судно находится в Бердянске, капитана 4 апреля доставили в Херсон. Ему вменяют часть 2 статьи 332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны"). По этой статье Горбенко грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.