Макгрегор и Слоули ждут первого заседания суда в тюремной камере

6 апреля 201816:40
Макгрегор и Слоули ждут первого заседания суда в тюремной камереЧитайте нас в Telegram
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его коллега по команде SBG Сиан Клоули арестованы после скандального нападения на автобус американской Лиги UFC. Как уже сообщали Вести.Ru, Макгрегор разбил стекла в машине и поранил нескольких пассажиров.
Источник в полиции Нью-Йорка сообщил, что Макгрегор сам явился с повинной в полицейский участок. Ирландцу предъявлены обвинения по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда, сообщает Mmafighting.Com. Правоохранители уже назначили предварительное слушание в суде по делу арестованных Макгрегора и Клоули, которое состоится в пятницу вечером 6 апреля.
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