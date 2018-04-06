Макгрегор и Слоули ждут первого заседания суда в тюремной камере

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и его коллега по команде SBG Сиан Клоули арестованы после скандального нападения на автобус американской Лиги UFC. Как уже сообщали Вести.Ru, Макгрегор разбил стекла в машине и поранил нескольких пассажиров.

Источник в полиции Нью-Йорка сообщил, что Макгрегор сам явился с повинной в полицейский участок. Ирландцу предъявлены обвинения по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда, сообщает Mmafighting.Com. Правоохранители уже назначили предварительное слушание в суде по делу арестованных Макгрегора и Клоули, которое состоится в пятницу вечером 6 апреля.