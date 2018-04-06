Явлинский посоветовал "Яблоку" найти другого кандидата

Один из сооснователей ”Яблока”, участвовавший в мартовских выборах президента России Григорий Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим президентским выборам.

Как передает РИА Новости, об этом он рассказал на заседании партийного бюро.

По его словам, "Яблоку" нужно начинать готовить кандидата в президенты, несмотря на то, что дата следующих выборов – неизвестна.

Явлинский отметил, что это должны быть новые лица, поскольку он исчерпал свои возможности.

"Готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их”, — добавил политик.

Явлинский баллотировался на пост президента в 1996-м, 2000-м годах, в 2012-м году ему отказали в регистрации. В 2018 году он набрал 1,04% голосов избирателей, став пятым среди восьми кандидатов на пост президент РФ.