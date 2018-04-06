В Думе предложили асимметрично ответить на американские санкции

России нужно ответить на новые американские санкции асимметрично, чтобы экономические потери отбивали охоту нарушать принципы ВТО и международного права, считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев. По словам депутата, у Москвы есть необходимые для такого ответа ресурсы.

"Они есть, они, конечно, не бесконечные. Ими надо достаточно экономно пользоваться, но нельзя оставлять без ответа и крайне недружественные шаги", — пояснил РИА Новости Владимир Гутенев.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что без ответа очередные антироссийские санкции не останутся.

"Наш ответ может затронуть самые разные сферы, включая политику, экономику", — подчеркнул сенатор, выразив особое возмущение по поводу того, что в новый санкционный список попал руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

6 апреля Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список в отношении России. Как пояснили в американской администрации, эти меры стали ответом на "совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой".

Под ограничения попали 38 российских бизнесменов и 15 компаний, а также глава МВД Владимир Колокольцев, сенатор Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил надежду, что оказавшиеся в санкционном списке российские бизнесмены смогут найти пути для компенсации ущерба. По его мнению, происходящее создает "хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами", передает "Интерфакс".

В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал еще большую поддержку попавшим под санкции компаниям.