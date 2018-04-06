В Думе предложили асимметрично ответить на американские санкции

Тема:
Обмен санкциями 6 минут назад
В Думе предложили асимметрично ответить на американские санкцииЧитайте нас в Telegram
России нужно ответить на новые американские санкции асимметрично, чтобы экономические потери отбивали охоту нарушать принципы ВТО и международного права, считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев. По словам депутата, у Москвы есть необходимые для такого ответа ресурсы.
"Они есть, они, конечно, не бесконечные. Ими надо достаточно экономно пользоваться, но нельзя оставлять без ответа и крайне недружественные шаги", — пояснил РИА Новости Владимир Гутенев.
В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что без ответа очередные антироссийские санкции не останутся.
"Наш ответ может затронуть самые разные сферы, включая политику, экономику", — подчеркнул сенатор, выразив особое возмущение по поводу того, что в новый санкционный список попал руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
6 апреля Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список в отношении России. Как пояснили в американской администрации, эти меры стали ответом на "совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой".
Под ограничения попали 38 российских бизнесменов и 15 компаний, а также глава МВД Владимир Колокольцев, сенатор Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил надежду, что оказавшиеся в санкционном списке российские бизнесмены смогут найти пути для компенсации ущерба. По его мнению, происходящее создает "хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами", передает "Интерфакс".
В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал еще большую поддержку попавшим под санкции компаниям.
Ранее по теме
-
США расширили санкции, так как Россия "становится все более дерзкой"45 минут назад
-
США расширили санкции против России, а ЕС - против КНДР1 час назад
-
NBC: новые персональные санкции против России подготовлены с помощью разведки США11 часов назад
-
Назад в прошлое: Трамп воодушевил разведчиков4 суток назад
-
Высылка дипломатов: Мэй окучивала коллег вместе и по отдельности4 суток назад
-
В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Печальная участь кота и морских свинок Скрипалей
- Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в России
- Макгрегор арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус
- Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму
- "Табакерку" возглавил Владимир Машков
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- "Норникель" инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Алексей Панин устроил бесплатный спектакль судебным приставам
- Страшная авария на Рязанском проспекте. Видео с камеры наблюдения
- На полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы
- Трем первым станциям глубокого метро - 65 лет
- Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В Париже назвали имена лучших женщин-ученых мира
- Как налоги на газировку, алкоголь и табак скажутся на здоровье людей
- Из стволовых клеток впервые вырастили зрелую сердечную ткань
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси