Загляни в мои глаза: новая разработка определит тип глаукомы, не причиняя дискомфорта

Для диагностики глаукомы медики обычно используют гониоскоп. Напомним, что речь идёт о заболевании глаз, при котором давление жидкости внутри глаза повреждает зрительный нерв, и это состояние может привести к слепоте, если вовремя не начать лечение.

Правда, процедура, при которой чаще всего используется такой инструмент, многим пациентам не по душе. Чтобы провести обследование, гониоскоп нужно плотно прижать к глазному яблоку человека. Новое изобретение сингапурских учёных позволит отказаться от неприятного процесса. Они разработали камеру под названием GonioPEN, которая по форме очень напоминает обыкновенную авторучку.

Почему же гониоскоп нужно так сильно прижимать к глазу и как решили проблему инженеры? Обычно глаукома возникает при закупорке особого канала глаза (венозного синуса склеры). Такой "засор" приводит к разнице между количеством жидкости, которая производится глазом, и той, которая оттекает. Дисбаланс создаёт высокое давление в глазу, что, в свою очередь, оборачивается повреждением зрительного нерва и последующей слепотой.

Существуют различные типы глаукомы, которые требуют разного лечения. Чтобы определить, какой именно тип заболевания у пациента, офтальмологи визуально проверяют каналы глаз, используя тот самый гониоскоп. По сути, это небольшое стеклянное устройство, связанное с микроскопом.

Процедура занимает примерно четверть часа: врач при этом прижимает линзу к глазу пациента, а в этот момент сам смотрит в микроскоп. Такая процедура вызывает у пациентов дискомфорт, да и изображения глаз нельзя сохранить для дальнейшего использования.

Хотя существуют системы, способные фиксировать изображения глаз, их стоимость довольно высока – от 25 тысяч до 120 тысяч долларов США.

GonioPEN решает многие проблемы. Разработка создана учёными из Наньянского технологического университета и Сингапурского научного-исследовательского центра офтальмологии. Устройство представляет собой камеру высокого разрешения со светодиодами, которая посредством USB-кабеля связана с компьютером.

Всего за три минуты и при минимальном контакте с глазом, устройство сделает цифровые изображения с четырёх разных ракурсов. Затем медик изучит снимки, чтобы определить, какой тип глаукомы развился у человека. Программное обеспечение, используемое для анализа изображений, также помогает врачам и специалистам с постановкой диагноза.

Учёные протестировали GonioPEN на 20 пациентах. Участники признали, что устройство оказалось гораздо более комфортным по сравнению со стандартной процедурой.

Авторы работы пока не называют точную стоимость устройства. Но ожидается, что цена не будет превышать пяти тысяч долларов США.

Если же говорить о том, как снизить риск развития глаукомы, то другие исследователи считают, что надо чаще пить горячий чай. Что касается непосредственного лечения, то американские специалисты разработали устройство, которое само доставит лекарство в глаз. О других удивительных медицинских разработках читайте в специальной рубрике проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) о медицинской технике будущего.