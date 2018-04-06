Загляни в мои глаза: новая разработка определит тип глаукомы, не причиняя дискомфорта

Тема:
Медицинская техника и технологии будущего 31 минута назад
Загляни в мои глаза: новая разработка определит тип глаукомы, не причиняя дискомфортаЧитайте нас в Telegram
Для диагностики глаукомы медики обычно используют гониоскоп. Напомним, что речь идёт о заболевании глаз, при котором давление жидкости внутри глаза повреждает зрительный нерв, и это состояние может привести к слепоте, если вовремя не начать лечение.
Правда, процедура, при которой чаще всего используется такой инструмент, многим пациентам не по душе. Чтобы провести обследование, гониоскоп нужно плотно прижать к глазному яблоку человека. Новое изобретение сингапурских учёных позволит отказаться от неприятного процесса. Они разработали камеру под названием GonioPEN, которая по форме очень напоминает обыкновенную авторучку.
Почему же гониоскоп нужно так сильно прижимать к глазу и как решили проблему инженеры? Обычно глаукома возникает при закупорке особого канала глаза (венозного синуса склеры). Такой "засор" приводит к разнице между количеством жидкости, которая производится глазом, и той, которая оттекает. Дисбаланс создаёт высокое давление в глазу, что, в свою очередь, оборачивается повреждением зрительного нерва и последующей слепотой.
Существуют различные типы глаукомы, которые требуют разного лечения. Чтобы определить, какой именно тип заболевания у пациента, офтальмологи визуально проверяют каналы глаз, используя тот самый гониоскоп. По сути, это небольшое стеклянное устройство, связанное с микроскопом.
Процедура занимает примерно четверть часа: врач при этом прижимает линзу к глазу пациента, а в этот момент сам смотрит в микроскоп. Такая процедура вызывает у пациентов дискомфорт, да и изображения глаз нельзя сохранить для дальнейшего использования.
Хотя существуют системы, способные фиксировать изображения глаз, их стоимость довольно высока – от 25 тысяч до 120 тысяч долларов США.
GonioPEN решает многие проблемы. Разработка создана учёными из Наньянского технологического университета и Сингапурского научного-исследовательского центра офтальмологии. Устройство представляет собой камеру высокого разрешения со светодиодами, которая посредством USB-кабеля связана с компьютером.
Всего за три минуты и при минимальном контакте с глазом, устройство сделает цифровые изображения с четырёх разных ракурсов. Затем медик изучит снимки, чтобы определить, какой тип глаукомы развился у человека. Программное обеспечение, используемое для анализа изображений, также помогает врачам и специалистам с постановкой диагноза.
Учёные протестировали GonioPEN на 20 пациентах. Участники признали, что устройство оказалось гораздо более комфортным по сравнению со стандартной процедурой.
Авторы работы пока не называют точную стоимость устройства. Но ожидается, что цена не будет превышать пяти тысяч долларов США.
Если же говорить о том, как снизить риск развития глаукомы, то другие исследователи считают, что надо чаще пить горячий чай. Что касается непосредственного лечения, то американские специалисты разработали устройство, которое само доставит лекарство в глаз. О других удивительных медицинских разработках читайте в специальной рубрике проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) о медицинской технике будущего.
Ранее по теме
-
Российские учёные создали компактный и безопасный насос для искусственного сердца7 суток назад
-
"Умные" носки для диабетиков помогут следить за состоянием ног8 суток назад
-
Исследователи заставили клетки сердца менять цвет с каждым ударом8 суток назад
-
Рекордно тонкий эндоскоп проникает глубоко в мозг, не повреждая его9 суток назад
-
Новый портативный сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны15 суток назад
-
Громкое излечение парализованных крыс, наконец, получило объяснение17 суток назад
Сейчас
Голодающей Савченко вызвали скорую
Картина дня
-
Печальная участь кота и морских свинок Скрипалей
- Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в России
- Макгрегор арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус
- Экс-президента Южной Кореи отправили на 24 года в тюрьму
- "Табакерку" возглавил Владимир Машков
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- "Норникель" инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Алексей Панин устроил бесплатный спектакль судебным приставам
- Страшная авария на Рязанском проспекте. Видео с камеры наблюдения
- На полигоне Алабино началась подготовка к Параду Победы
- Трем первым станциям глубокого метро - 65 лет
- Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?
- Не стало Ирины Токмаковой
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси