Неудобные улики: вторая кошка Скрипаля пропала

Один из котов, проживающих в британском доме Сергея Скрипаля, по всей видимости, смог сбежать и спастись. Такое предположение высказали в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Ранее стало известно, что другие домашние животные — две морские свинки и второй кот – за время, что их хозяева были в клинике, умерли и были кремированы в секретной лаборатории. Причем кота пришлось предварительно усыпить.

Как сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне, складывается впечатление, что домашние животные Сергея Скрипаля могли быть уничтожены как "неудобные улики". Все эти факты вызывают у посольства немало вопросов.

Особо подчеркивается, что посольство руководствовалось не только соображениями защиты прав собственности Скрипаля, но и вопросами защиты животных, а также теми соображениями, что вопрос имеет значение в контексте расследования отравления Скрипалей. "Остается неясным, были ли животные проверены на токсичные вещества, что могло бы стать полезной уликой, а если нет, то почему такое решение было принято", — сказал представитель посольства". Тот факт, что животные были заперты в доме несколько дней, предполагает, что полиция не присутствовала на предполагаемом месте преступления, что было бы очень необычно для такого громкого расследования. Подобное обращение с животными также не согласуется с британскими законами о насилии над животными и является вопиющим пренебрежением к правам господина Скрипаля как "собственника и компаньона животных", отметили в посольстве.

Между тем, Россия еще раз официально заявила, что не имеет отношения к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В соответствующей ноте подчеркнуто, что российская сторона потребовала от британской предоставить образцы химического вещества, о котором говорят следователи, российским экспертам "для анализа в рамках совместного расследования". Однако это требование было проигнорировано Великобританией.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери 4 марта, когда были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На днях Юлия Скрипаль пошла на поправку и даже поговорила по телефону со своей сестрой.