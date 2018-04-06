"Ювентус" после разгрома от "Реала" ждут массовые увольнения

Владельцы туринского "Ювентуса" после разгромного поражения чемпионов Италии в матче Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:3) готовы всерьез перетряхнуть состав и начнут, скорее всего, с должности главного тренера. Массимилиано Аллегри уже сейчас прочат отставку.

Перестройку состава "Старой синьоры" ее руководители начнут нынешним летом и вместе с Аллегри, по сведениям итальянской прессы, команду покинет целый ряд ведущих футболистов. Похоже, что четыре сезона под руководством нынешнего главного тренера ему в зачет не идут.

Некоторые эксперты при этом утверждают, что 50-летний Аллегри уже объявил команде о своем уходе нынешним летом. Приоритетным вариантом для "Юве", в случае отставки Аллегри, является Карло Анчелотти. 58-летний Анчелотти уже работал в "Ювентусе" с 1999 по 2001 год, кроме того, возглавлял "Милан", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Реал" и "Баварию".