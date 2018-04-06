Instagram запретили делать селфи с квокками

Instagram запретили делать селфи с квоккамиЧитайте нас в Telegram
Представители соцсети Instagram запретили пользователям делать селфи с квокками, милыми зверьками, которые обитают на австралийском острове Роттнест. Если люди пытаются найти фото с квокками по хэштегу #quokkaselfie, на экране всплывает предупреждение о том, что эти животные внесены в международную Красную книгу, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Другое название квокк – короткохвостные кенгуру. Они живут в заповеднике на австралийском острове, где нет хищников и автомобилей. Туристам запрещено кормить квокк и гладить их, однако делать селфи со зверьками, не прикасаясь к ним, до недавнего времени не возбронялось.
В конце марта Instagram начал автоматически предупреждать пользователей, что такие фотографии вредят квоккам. При нажатии на все хэштеги со словом "quokka" программа выдавала предупреждение.
Как ни странно, властям Роттнеста эта благая, на первый взгляд, инициатива, не пришлась по вкусу.
"Предупреждения от "Инстаграма" бесполезны, так как не не информирует пользователей об особенностях вида и проблемах популяции. Мы и так со всей отвественностью подходим к защите квокк", — заявили местные власти.
По словам чиновников, возможность сделать селфи с редким зверьком – это отличный стимул для туристов посетить Роттнест.
Независимый эксперт, профессор Кристин Купер из Университета Кертина, считает, что делать селфи с квокками можно, если животное само идет на контакт и не проявляет беспокойства.
Власти Роттнеста потребовали у Instagram убрать предупреждение об опасности селфи с квокками.
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