Шойгу поздравил с 70-летием производителя "Калибров"

Опытно-конструкторское бюро "Новатор", производящее ракеты "Калибр", отмечает 70-летие со дня создания. С юбилеем коллектив поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Разрабатываемые здесь ракетные комплексы отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью", — указал министр в своем поздравлении, которое на торжественном вечере в Екатеринбурге озвучил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

Кроме того в поздравлении Шойгу выразил уверенность, что бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро и дальше вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности страны.

В свою очередь Юрий Борисов отметил, что "слово "Калибр" уже выучили во всем мире", передает РИА Новости.

"До событий октября 2015 года (первое применение ракет "Калибр" в Сирии) мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Разработки ОКБ "Новатор" сегодня определяют могущество наших вооруженных сил", — отметил замминистра обороны.