Голодающей Савченко вызвали скорую

К депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, которая 15-й день голодает в СИЗО, вызвали скорую помощь. По словам сестры Надежды – Веры, она похудела, но держится.

Вера также рассказала, что утром в пятницу адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил ей, что прождал два часа для того, чтобы получить разрешение на встречу с Надеждой, однако ему сообщили, что она занята.

Как напоминает РИА Новости, Надежде Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы за подготовку терактов в здании парламента и правительственном квартале. 23 марта Савченко была арестована на два месяца.