Растлевавший детей Доктор Айболит получил 19 лет

В Севастополе суд приговорил местного жителя Евгения Янко к 19 годам лишения свободы за растление детей. Злоумышленник выслеживал детей, которые возвращались домой из школы в одиночестве, заходил за ними в подъезд, представлялся врачом и, если родителей не было дома заходил в квартиру. А затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера, сообщает "Интерфакс".

Уголовное дело получило оперативное название "Доктор Айболит". Преступник действовалс 2005 года, следствие установило 22 эпизода в отношении 23 пострадавших.

Мужчина был тихим и неприметным, подрабатывал дома разработкой сайтов. Теперь же его поместят на 19 лет в колонию строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года.