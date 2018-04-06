Водитель-стример запечатлел момент страшного ДТП в Подмосковье

Дорожный рабочий угодил под колеса легковой машины в Подмосковье, когда перекрывал дорогу для автовышки. Момент страшной аварии снял на видео дальнобойщик, который вел стрим из кабины своего грузовика.

ДТП произошло днем 6 апреля на 54-м километре Симферопольского шоссе, в районе деревни Алтухово. Рабочий с поднятым конусом перекрыл полосы для того, чтобы автовышка могла отъехать от отбойника. Неожиданно из-за остановившихся автомобилей вылетела темная легковушка, водитель которой проигнорировал все предупреждающие знаки и двигался по обочине.

Удар был такой силы, что рабочего подбросило в воздух на пару метров. Приземлился он на крышу легковушки, врезавшейся в автовышку.

Виновник аварии, судя по кадрам, не пострадал, а вот достоверной информации о состоянии сбитого мужчины нет. На записи видно, как рабочие укрывают его куртками и вызывают на место врачей.