"Персей" мог загореться из-за проблем с освещением

Наиболее вероятной причиной пожара на складе в торговом центре "Персей" в Москве стала неисправность приборов освещения.

Об этом РИА Новости рассказал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

4 апреля на Малой Семеновской улице на востоке Москвы вспыхнул пожар на складе в ТЦ "Персей для детей". В результате ЧП один человек погиб. Пострадали шестеро пожарных. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным пожар произошел из-за большой нагрузки на электросеть торгового центра, в результате чего произошло короткое замыкание.

Возгорание произошло на фоне массовых проверок пожарной безопасности торговых центров по всей стране, начатых после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека, из которых 41 – ребенок.