Погода на выходные: Пасха будет теплой и солнечной

Погода на выходные: Пасха будет теплой и солнечнойЧитайте нас в Telegram
Небывалое в сезоне 15-градусное тепло, которое обрадовало 6 апреля жителей Центральной России, в предстоящие выходные сменится ощутимым понижением температурного режима. При этом в субботу к похолоданию прибавятся еще скоротечные ливни и свежий северо-западные ветер, в порывах достигающий 13-18 метров в секунду.
Как сообщает Центр погоды ФОБОС, зона осадков в смешанной фазе (преимущественно в ночные и утренние часы) пройдет по обширной территории Европейской России — от Карелии, через Центр, Среднее Поволжье и до Предуралья. Температура резко понизится почти 7-8 градусов, ночами возможны заморозки и гололедные явления.
Тем не менее, в большинстве регионов, кроме востока и севера Европейской России, погода наладится, будет малооблачно, сухо, а температура вернется в привычную для апреля норму. В Москве основное ненастье, связанное с сильным ветром и ливневыми осадками (ночью местами вперемешку с мокрым снегом), пройдет в период с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля. Температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до 1-3 градусов, днем в столице 6-8 градусов тепла. На Пасху станет малооблачно, минимальная температура около нуля, днем воздух прогреется до 11-13 градусов.
В Санкт-Петербурге облачно, днем с прояснениями, ночью и утром кратковременные осадки. Температура воздуха ночью в городе на Неве около нуля, по области – минус 3 – плюс 2, днем в Северной столице – 5-7 градусов тепла, в Ленинградской области – 4-9. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба.
В Москве в субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в мегаполисе -18-20 градусов ниже нуля, по области -18-23, днем в столице – минус 8-10, в Подмосковье – минус 7-12. Ветер северной четверти 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба. В воскресенье солнца будет больше, ночные морозы ослабеют на 2-3 градуса, а днем воздух прогреется в городе до – минус 4-6, по региону — от минус 3 минус до 8.
В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью в городе на Неве -10-12 градусов мороза, по области – минус 7-12, на востоке до – минус 12-17, днем в Северной столице – минус 2-4, в Ленинградской области – ноль – минус 5, на востоке — до минус 8. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба.
На Русском Севере будет облачно, пройдут обложные осадки в смешанной фазе. Днем в Мурманске около нуля, Архангельске – ноль – плюс 3, Нарьян-Маре – ноль – минус 3. В Поволжье облачно с прояснениями, ливни, ночью местами с мокрым снегом и похолодание. В Самаре, Саратове и Казани от 6 до 9 градусов выше нуля, в воскресенье — не выше 3-6 тепла.
На Юге страны переменная облачность, без осадков. В Симферополе – 17-20 тепла, Краснодаре – плюс 19-22, Сочи – 18-21. В Уральском регионе облачно с прояснениями, в воскресенье временами осадки. В Екатеринбурге и Тюмени – плюс 5-8, Перми – плюс 10-13, в воскресенье до 6-9 градусов тепла.
На юге Сибири облачно с прояснениями, небольшие осадки. В Омске Новосибирске – 3-6 градусов выше нуля, Красноярске – 5-8. В Прибайкалье переменная облачность, в Предбайкалье небольшой дождь. В Чите – плюс 4-7, Иркутске – 7-10, Улан-Удэ – 5-8.
На юге и востоке Дальнего Востока облачно, временами осадки, в воскресенье на Камчатке сильный снег. В Петропавловске-Камчатском – ноль – минус 3, во Владивостоке – плюс 3-6, Южно-Сахалинске – плюс 1-4, Хабаровске – 2-5.
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