ММА. Хабиб Нурмагомедов снова остался без соперника

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может не выйти в октагон 7 апреля в американском Бруклине. Второй его соперник оказался "вне игры" по медицинским показателям: Марка Холлоуэя не допустила до боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.

Как уже сообщали Вести.Ru, в первую субботу апреля Нурмагомедов должен был драться за титул чемпиона по версии Лиги UFC против американца Тони Фергюсона. Однако за неделю до поединка соперник Хабиба получил бытовую травму и отказался от боя.

На место Фергюсона организаторы турнира UFC 223 быстро нашли замену в лице Холлоуэя, но для участия в чемпионском бое ему необходимо было получить допуск от Атлетической комиссии. Увы, но спортивные власти не дали согласия на бой.

Напомним, что программа UFC 223 была также урезана на два боя из-за скандала с участием бывшего чемпион Лиги ирландца Конора Макгрегора, который напал на автобус с участниками состязаний и, разбив в машине стекла, ранил нескольких человек, в том числе и спортсменов, участвующих в шоу.

Макгрегора арестовали, но организаторам пришлось переделывать программу турнира, сообщает ESPN. Теперь же вообще непонятно, что будет в субботу в рамках состязаний: бой Нурмагомедова должен был стать главным событием вечера, но если он не состоится, то организаторы могут понести большие убытки.