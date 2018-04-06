Художница Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт

71-летняя художница сербского происхождения Марина Абрамович планирует в Лондоне очередной опасный перформанс. Она намерена принести в Королевскую академию художеств электрошокер и пропустить через себя разряд в один миллион вольт, сообщает Dazed.

Художница собирается "наэлектризовать себя до предела", а затем погасить свечу с дистанции в один метр, указав на нее пальцем.

Также Абрамович собирается сооружить в центре зала композицию из стеклянных слез и манекена, форма которого будет повторять силуэт тела "бабушки перформанса". По замыслу артистки, из куклы размером с человека должна будет сочиться кровь.

Абрамович говорит, что такой художественный акт требует тщательной подготовки. Он запланирован на 2020 год.

Это далеко не первый экстремальный проект художницы. В 1970-х годах во время перформансов она позволяла зрителям творить с собой что угодно с помощью 72 инструментов. Среди них были ножницы, топор и заряженный пистолет.