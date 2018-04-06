В Китае открылся сервис "бойфренд-шеринг"

Китаянкам предложили брать бойфрендов напрокат. Соответствующий сервис (boyfriend-sharing), в частности появился в одном из торговых центров в провинции Хэбэй.

Как пишет South China Morning Post, мужчины разных типажей и габаритов выставлены на витринах. Прокат стоит всего 1 юань (что составляет примерно 16 центов или 9 рублей) за полчаса. После оплаты необходимо отсканировать QR-код с таблички, висящей рядом с выбранной моделью.

В обязанности такого мужчины входит сопровождение своей покупательницей во время шоппинга, походов в кафе и рестораны, помощь по хозяйству и разговоры. В правилах отдельно прописано, что "физического контакта эти мужчины должны избегать".

По словам работников торгового центра, большинство клиентов "бойренд-шеринга" — молодые девушки (до 30 лет). Как показывает практика, часто с мужчинами из данного сервиса делают совместные селфи, а затем хвастаются ими в соцсетях.

В других китайских провинциях — Хайнань и Шаньдун — подобный сервис действует уже несколько месяцев и пользуется спросом.