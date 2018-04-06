UFC 223: Хабиб Нурмагомедов встретится с Энтони Петтисом

Руководители ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC определились, с кем российский боец легкого веса Хабиб Нурмагомедов будет разыгрывать чемпионский пояс организации. Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что в октагон против россиянина выйдет Энтони Петтис.

Как уже сообщали Вести.Ru, Нурмагомедов последовательно лишился двух соперников на турнире UFC 223 в американском Бруклине. Сначала из-за травмы от поединка с ним отказался Тони Фергюсон, а затем Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не разрешила драться с Нурмагомедовым Максу Холлоуэю.

Теперь в ночь на 8 апреля чемпионский пояс UFC в легком весе Хабиб разыграет с Петтисом, сообщает "Спорт-экспресс". Американец должен был на этом же турнире встретиться с Майклом Кьезой, но последний снялся с турнира из-за раны лица, полученной во вчерашнем инциденте с Конором Макгрегором. Ирландец с друзьями напал на автобус участников UFC 223, разбив стекло машины и поранив пассажиров, включая Кьезу.