В Антарктиде собран первый урожай овощей

6 апреля 201819:25
В Антарктиде собран первый урожай овощейЧитайте нас в Telegram
Ученые из Антарктиды, живущие на высокотехнологической станции Neumayer III, собрали первый урожай овощей, выращенных без земли, дневного света или пестицидов. Эксперимент был проведен в рамках проекта, который должен помочь астронавтам выращивать продукты на других планетах, сообщает Deutsche Welle.
Биологи вырастили 3,6 килограмма салата, 18 огурцов и 70 редисов в специальной теплице. Температура за ее пределами при этом была ниже минус 20 градусов по Цельсию.
Представители НАСА уже выращивают зелень на МКС. Проект Neumayer III должен помочь астронавтам научиться выращивать более широкий ассортимент овощей на Луне и Марсе.
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