США пожаловались на ВТО, а Китай и Норвегия - на Штаты

Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо относится к США, при этом поощряя Китай, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, отметив, что в ВТО считают КНР лишь развивающей страной, тогда как Поднебесная, по мнению Трампа, является великой экономической державой. И в силу этого положения Китай, по словам главы Белого дома, получает огромные привилегии и преимущества, особенно по сравнению с США, которую в ВТО выставили в плохом свете.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S.