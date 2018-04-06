США пожаловались на ВТО, а Китай и Норвегия - на Штаты

США пожаловались на ВТО, а Китай и Норвегия - на ШтатыЧитайте нас в Telegram
Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо относится к США, при этом поощряя Китай, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, отметив, что в ВТО считают КНР лишь развивающей страной, тогда как Поднебесная, по мнению Трампа, является великой экономической державой. И в силу этого положения Китай, по словам главы Белого дома, получает огромные привилегии и преимущества, особенно по сравнению с США, которую в ВТО выставили в плохом свете.
China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 апреля 2018 г.
Тем самым он прокомментировал жалобу китайских властей, которые 5 апреля пожаловались в ВТО на будущее 25%-ное повышение США пошлин на товары из КНР. Речь идет о сумме около 50 миллиардов долларов.
6 марта, как сообщает РИА Новости, официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что действия американской администрации усугубляют противоречия Пекина и Вашингтона в торговой сфере, и это лишает возможности вести какие-либо двусторонние переговоры.
Как передает ТАСС, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг резко раскритиковала политику Трампа в отношении КНР, иронически заявив о парадоксальности ситуации, при которой "США, как кажется, стали главной угрозой свободной торговле, в то время как коммунистический Китай находится среди ее первых защитников".
Она отметила, что история показывает, что протекционизм часто приводит к войнам, ухудшению положению населения и ослаблению экономики. Сульберг считает, что торговые барьеры, которые создают американцы, тормозят развитие экономики Европы, что может сказаться и на уровне жизни норвежцев.
В конце марта Вашингтон проинформировал официальный Осло о том, что новые таможенные пошлины на сталь и алюминий распространяются на и Норвегию. В ответ норвежское министерство иностранных дел призвало США уважать правила ВТО и начали переговоры с представителями администрации Трампа о возможности внесения Норвегии в белый список торговых партнеров США, куда временно были внесены страны ЕС, Канада и Мексика.
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