Сирия: боевики обстреляли гуманитарный коридор и получили ответ с воздуха

В Сирии боевики группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли гуманитарный коридор в населенном пункте Эль-Вафидин. Среди мирных жителей есть раненые.

Снаряды были выпущены боевиками, базирующимися в городе Дума (12 км от Дамаска). Под обстрел попала и окраина Дахият-эль-Асад в соседнем пригороде Харасты, которая контролируется правительственными войсками. Огонь велся из минометных установок. В результате сирийские ВВС нанесли ответный удар по позициям боевиков.

Ранее стало известно, что между полевыми командирами группировки появились разногласия, в итоге это привело к задержке операции по вывозу членов "Джейш аль-Ислам" и их родственников из Восточной Гуты на север Сирии, передает ТАСС.