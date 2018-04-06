Гран-при Бахрейна. Райкконен лучший, Сироткин в арьергарде

На Гран-при Бахрейна, втором этапе формулического чемпионата мира по автогонкам, завершился первый день. Вторая тренировочная сессия завершилась двойным успехом гонщиков Ferrari. Лучшим был Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин занял 18-е место.

Лидер первой серии свободных заездов пилот Red Bull Даниэль Риккардо на сей раз оказался в тени фаворитов – у него только 6-е место. А показавший лучшее время Райкконен (1 мин. 29,617 сек.) опередил и напарника Себастьяна Феттеля (2-е место), и пилотов Mercedes Валттери Боттаса (3-е место) и чемпиона мира Льюиса Хэмилтон (4-е место).

Пилоты британской команды Williams Сергей Сироткин и Лэнс Стролл проявили себя хуже, чем во время первой серии заездов. Канадец в итоге опередил российского партнера и занял 17-е место, у Сироткина – 18-я строчка протокола.