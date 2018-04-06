Грузовик провалился в яму на дороге в Великом Новгороде. Видео

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона момент извлечения "КамАЗа", провалившегося в яму в Великом Новгороде утром 6 апреля.

Водитель грузовика доставил трубы на улицу Большую Московскую к месту проведения ремонтных работ.

Мужчина, управлявший "КамАЗом", по какой-то причине не справился с управлением и попал в "ловушку". Грузовик не сумел выбраться оттуда своим ходом и в итоге доставать его пришлось при помощи крана.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.